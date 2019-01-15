Геннадий Орлов утверждает: Лодыгин перейдет в клуб чемпионшипа

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" заявил, что вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перейдет в клуб английского чемпионшипа. По словам Орлова, у голкипера летом заканчивается контракт, который вряд ли продлят, и он решил попробоваться свои силы в Англии. По этой причине вратарь не полетел с "Зенитом" на сборы в Катаре.

На данный момент основным вратарем команды является Андрей Лунев, помимо него есть также Михаил Кержаков.

Лодыгин перешел в "Зенит" в сезоне-2013/14 из греческого "Ксанти". В первом же сезоне он выиграл конкуренцию у многолетнего первого номера петербуржцев Вячеслава Малафеева и на протяжении трех сезонов был основным голкипером команды. В текущем сезоне он провел только один матч в рамках отборочного турнира Лиги Европы, в котором минское "Динамо" разгромило "Зенит" 4:0.

Лодыгин также провел 11 матчей за сборную России и ездил на чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016 в качестве сменщика Игоря Акинфеева.

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