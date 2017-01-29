Геннадий Нижегородов: "Фарфан поможет "Локомотиву"

Бывший защитник "Локомотива" Геннадий Нижегородов отметил, что в вопросе о переходе в команду полузащитника Джефферсона Фарфана стоит довериться главному тренеру Юрию Семину. Перуанец перешел в московский клуб в качестве свободного агента.

– Мне сложно оценивать нынешние профессиональные возможности Фарфана, – сказал Нижегородов. – Но если Юрий Павлович решил, что именно этот футболист необходим клубу, значит, он знал, для чего его приобретает. Вероятно, руководство клуба увидело в нем какой-то потенциал, к тому же Джефферсону 32 года, а это означает, что игрок опытный. Почему бы и нет? Думаю, он поможет "Локомотиву". (Любовь КОНЯЕВА)