19:56 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Нижегородов: "Фарфан поможет "Локомотиву"

0
0
0

Бывший защитник "Локомотива" Геннадий Нижегородов отметил, что в вопросе о переходе в команду полузащитника Джефферсона Фарфана стоит довериться главному тренеру Юрию Семину. Перуанец перешел в московский клуб в качестве свободного агента.

 
Джефферсон ФАРФАН.Тюлененок-скандалист. Кого подписал "Локомотив"

– Мне сложно оценивать нынешние профессиональные возможности Фарфана, – сказал Нижегородов. – Но если Юрий Павлович решил, что именно этот футболист необходим клубу, значит, он знал, для чего его приобретает. Вероятно, руководство клуба увидело в нем какой-то потенциал, к тому же Джефферсону 32 года, а это означает, что игрок опытный. Почему бы и нет? Думаю, он поможет "Локомотиву". (Любовь КОНЯЕВА)

 

 

 

Опрос

Что ждет Фарфана в "Локомотиве"?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ