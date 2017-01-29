"Локомотив" подписал Фарфана

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан подписал контракт с "Локомотивом", сообщает официальный сайт клуба. 32-летний хавбек будет выступать за железнодорожников под 8-м номером. Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

Фарфан летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.