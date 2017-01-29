15:45 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подписал Фарфана

Полузащитник Джефферсон ФАРФАН и президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС. Фото Официальный сайт "Локомотива".
Полузащитник Джефферсон ФАРФАН и президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС. Фото Официальный сайт "Локомотива".
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Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан подписал контракт с "Локомотивом", сообщает официальный сайт клуба. 32-летний хавбек будет выступать за железнодорожников под 8-м номером. Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

Фарфан летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14641

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо зол!

Оля и зятек ушли, но дело их живет.

18:22 29 января

delacrua

"осенью этого года" прекрасно! если осень прошла, значит скоро опять Новый Год! бездарности сэ не перестаю удивляться...

17:59 29 января

Никто62

Очередной отстой

17:52 29 января

igorvasilevich

Очередной турист фримпонг и Хэнти в одной упряжки.

17:41 29 января

shpasic

наверняка тоже бесплатно))

16:53 29 января

Проба положительна

Может он уже хуже Кокорина..

16:29 29 января

Тони Старк

фарфан давно уже не тюльпан)

16:01 29 января

oleg.bob

Серьёзное усиление...

16:01 29 января

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