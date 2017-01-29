"Локомотив" подписал Фарфана

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан подписал контракт с "Локомотивом", сообщает официальный сайт клуба. 32-летний хавбек будет выступать за железнодорожников под 8-м номером. Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.
Фарфан летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.
⚠ Джефферсон Фарфан – игрок "Локомотива"!– ФК Локомотив (@fclm_official) 29 January 2017
Jefferson Farfán es el jugador de "Lokomotiv"! Bienvenido!https://t.co/TcFYQnieLt pic.twitter.com/ktiErVQ1hO
Гаттузо зол!
Оля и зятек ушли, но дело их живет.
18:22 29 января
delacrua
"осенью этого года" прекрасно! если осень прошла, значит скоро опять Новый Год! бездарности сэ не перестаю удивляться...
17:59 29 января
Никто62
Очередной отстой
17:52 29 января
igorvasilevich
Очередной турист фримпонг и Хэнти в одной упряжки.
17:41 29 января
shpasic
наверняка тоже бесплатно))
16:53 29 января
Проба положительна
Может он уже хуже Кокорина..
16:29 29 января
Тони Старк
фарфан давно уже не тюльпан)
16:01 29 января
oleg.bob
Серьёзное усиление...
16:01 29 января