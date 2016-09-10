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Гендиректор "Ростова": "Навас и Нобоа забастовку не объявляли"

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Гендиректор "Ростова" Владимир Крупин опроверг информацию о забастовке игроков команды Сесара Наваса и Кристиана Нобоа. Ранее появилась информация, что защитник и полузащитник отказались играть за "Ростов" в последних матчах из-за долгов клуба по зарплате.

– Как прокомментируете информацию о забастовке Наваса и Нобоа? – вопрос Крупину.

– Таких заявлений от игроков не было, мне об этом ничего не известно. Руководству клуба они также не говорили подобного.

– Почему оба не играли в последнем матче?

– У Нобоа посмотрите какой перелет был – он вернулся из сборной Эквадора. А Наваса поберегли перед матчем с "Баварией".

– Есть ли долги перед командой?

– По заработной плате долгов нет – рассчитались все по июль включительно. А по премиальным есть задолженности. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Да не даёт покоя столичным взлёт Ростова.Пора бы им уже смириться,что появился новый игрок в битве за право играть в ЛЧ.А вся эта .ерня пошла от газетки бизнес онлайн,которая уже писала,что Бердыев подписал контракт со спартаком.

13:24

rustov

Интересно, почему против ФК Ростов создают столько негатива? Не надоело, господа журналисты? Вчера на трибуне сидел Нобоа, и видно было, как он переживал за команду, а Навасу, все-таки не 18 , а 36 лет. Вот решили его поберечь перед важной игрой.

13:14

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