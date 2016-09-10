Гендиректор "Ростова": "Навас и Нобоа забастовку не объявляли"

Гендиректор "Ростова" Владимир Крупин опроверг информацию о забастовке игроков команды Сесара Наваса и Кристиана Нобоа. Ранее появилась информация, что защитник и полузащитник отказались играть за "Ростов" в последних матчах из-за долгов клуба по зарплате.

– Как прокомментируете информацию о забастовке Наваса и Нобоа? – вопрос Крупину.

– Таких заявлений от игроков не было, мне об этом ничего не известно. Руководству клуба они также не говорили подобного.

– Почему оба не играли в последнем матче?

– У Нобоа посмотрите какой перелет был – он вернулся из сборной Эквадора. А Наваса поберегли перед матчем с "Баварией".

– Есть ли долги перед командой?

– По заработной плате долгов нет – рассчитались все по июль включительно. А по премиальным есть задолженности. (Сергей ЕГОРОВ)