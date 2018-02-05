Газинский вошел в сборную десятилетия "Краснодара"

Опорным полузащитником сборной десятилетия "Краснодара" стал Юрий Газинский, информирует официальный сайт клуба. Он набрал 48 процентов голосов, ставший вторым Шарль Каборе отстал всего на 4 процента. Таким образом, на данный момент стали известны 6 футболистов из символической сборной десятилетия: голкипер Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович и опорный хавбек Юрий Газинский.

Сегодня стартовал выбор двух центральных полузащитников для команды десятилетия. Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать двух из девяти футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 7 февраля.