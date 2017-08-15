22:00 | Футбол — РФПЛ

Гарай согласовал контракт и хочет в "Спартак". Заплатит ли "Спартак" 20 миллионов "Валенсии"?

Эсекиэль ГАРАЙ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
Эсекиэль ГАРАЙ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
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Как стало известно "СЭ", аргентинский защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай дал согласие на переход в "Спартак" – футболист согласовал условия трехлетнего контракта.

Клубы вели диалог, однако пока не пришли к компромиссу по поводу суммы трансфера.

Сделка возможна, если "Спартак" пойдет навстречу "Валенсии", которая хочет получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

А трансфер с его женой согласован? Сомневаюсь что Тамара поедет в Россию, ей рожать скоро.

22:06

LemieuxMario

сразу после подписания в лазарет)))

22:03