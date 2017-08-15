Гарай согласовал контракт и хочет в "Спартак". Заплатит ли "Спартак" 20 миллионов "Валенсии"?

Как стало известно "СЭ", аргентинский защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай дал согласие на переход в "Спартак" – футболист согласовал условия трехлетнего контракта.

Клубы вели диалог, однако пока не пришли к компромиссу по поводу суммы трансфера.

Сделка возможна, если "Спартак" пойдет навстречу "Валенсии", которая хочет получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.

"Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается