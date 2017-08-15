Гарай согласовал контракт и хочет в "Спартак". Заплатит ли "Спартак" 20 миллионов "Валенсии"?

Как стало известно "СЭ", аргентинский защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай дал согласие на переход в "Спартак" – футболист согласовал условия трехлетнего контракта.
Клубы вели диалог, однако пока не пришли к компромиссу по поводу суммы трансфера.
Сделка возможна, если "Спартак" пойдет навстречу "Валенсии", которая хочет получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.
"Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается
~андрик~
Ему цена 8-10млн. Совсем что ли сдурели за защитника в 31 год 20млн.отдавать?!
03:31
suff1x
ну это будет просто цирк шапито, если все-таки его купят. пусть спокойно играют джикия с таски/кутеповым. бокетти на подхвате - зачем еще нужны ЦЗ, если проблемы в центре поля прежде всего и по краям?
01:11
Пиитерец
Да дайте уже Live по Гараю, сил больше нет терпеть! Хочется все-все-все перипетии этого дивного действа наблюдать в режиме реального времени, чтоб ничегошеньки не пропустить. Ночью сегодня буду каждый час вставать и новости проверять. Не прозевать бы только!...
00:28
L Osokin
нафиг он.
00:11
onlywhitespartak
johnWeexx смешной ты парнишка , ему одно он другое ) знаешь есть такая функция которая автоматически исправляет , молодец что заметил орфографическую ошибку)) наверное недавно экзамены сдавал , но по сути то , что можешь сказать дяди , без этих смешных в-в?)
00:03
Thergothon
Начиная с 90х мне импонировал Спартак, но то, что творит селекционный отдел - просто возмутительно. Просто нет слов! Прошлогоднее чемпионство скорее было не благодаря, а вопреки. Поздравляю Зенит с заслуженным чемпионством в этом сезоне.
23:56 15 августа
какбынетак
баламошка...поверти себя на вертеле ;)...он, давно уже не наш :Р
23:48 15 августа
JohnWeexx
НЕ УМЕЕТ - пишется раздельно, дитя "эксклюзивно бело-спартаковское". Готовься к учебному году, школота, пора уже. И не "тыкай" незнакомым людям, сынок. Наткнешься.
23:46 15 августа
onlywhitespartak
JohnWeexx ты свои что ли тратишь ? Конечно лучше Беляева он то дешевле обойдётся )) повторюсь если Федун неумеет руководить и нанимать правильный персонал пусть платит ! Скупой платит дважды
23:39 15 августа
Sergey_msk
Удивительные люди работают в Спартаке по трансфертам! По Гараю - Гарай согласен, а клуб не очень. По Луану - Луан с окружением не хотят, а клуб не против.)) Диво дивное, а?))
23:39 15 августа
JohnWeexx
Да на.. этот выкидыш звенита за такие деньги??? Только с доплатой от испанцев. И в договоре прописать - за вход на тренировку - тысяча евро, за выход - не менее двух. Тут можно обсудить с агентом.
23:11 15 августа
onlywhitespartak
Millwall82 зенит же каким то образом нашёл игроков молодых и за приемлимые деньги , потом ещё продаст ! А этот не найти не может не договорится не потом продать , все бесплатно уходят , а то еще и доплачивают за разрыв контракта ! Ладно этот Измайлов и Родионов делетанты , но не дано им , но Федун то 13 лет в этом деле, неужели менеджмент не может догадаться нормальный найти , свои же деньги теряет плюс его все ненавидят , ну кто он после этого !?
22:57 15 августа
DenKa86
А с Месси согласовали переход? А то Неймар отговорил соотечественника, хотя писали что уже все решено...
22:50 15 августа
tarkys
Кто то в Россию хочет ехать сейчас, Гарай это хорошее приобретение, хоть и с женой))
22:48 15 августа
Jean4
Федун понятно почему тянет, хочет в последний день трансферного окна взять подешевле, получится ли не известно. =)
22:38 15 августа
kaduly
Наверное от него жена ушла
22:25 15 августа
баламошка
shpasic при этом 10% от суммы трансфера получит Зенит, бгг))/////////////Шпасика покусал Геркус и он мутировал в бомжа.
22:16 15 августа
баламошка
Да я на ..ю вертел это старое немытое чучело) Лёня ещё пожалеет, что выкинул на израненного бомжа столько денег)
22:16 15 августа
Millwall82
Реал так же (привет пацаненку за 40 млн), Барсой (привет 29 Паулиньо за те же 40 млн), да даже сранным Эвертоном который потратил уже 120 млн фунтов в это окно.
22:13 15 августа
Millwall82
onlywhitespartak, нет сейчас ничего дешевого на трансферном рынке, рынок этот взорван. И не рос. клубами даже, а всякими ПСЖ, МЮшками, МС, Арсеналом, Челси, Ювентусом, Баварией,Миланом+ китайские клубы.
22:12 15 августа
onlywhitespartak
Да не даст Федун 20 Лямов ! А вообще двоякая ситуация конечно эти 20 Лямов лучше бы было потратить на молодого , а то и двоих защитников , но раз у нас селекционная служба не работает , то пусть берут хоть этого все ровно не мои деньги , а Лёня сам виноват, что у него такие служащие типа Измайлова , Родионова , коли сам виноват то пусть и платит , а то Петкович и Беляев хуже не придумаешь учитывая что лига впереди и наконец отличный тренер !!!
22:10 15 августа
shpasic
при этом 10% от суммы трансфера получит Зенит, бгг))
22:08 15 августа
fedland
Гарай дал согласие на переход в Спартак при условии, что его жена станет Генеральным директором МАТЧ ТВ...)))
22:07 15 августа
Millwall82
А трансфер с его женой согласован? Сомневаюсь что Тамара поедет в Россию, ей рожать скоро.
22:06 15 августа
LemieuxMario
сразу после подписания в лазарет)))
22:03 15 августа