23:52 1 декабря | Футбол — РФПЛ

Галимов - третий судья, назначивший три пенальти в ворота одной команды


Роман Галимов назначил три пенальти в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:6). До арбитра из Улан-Удэ трижды одну команду наказывали только Валентин Иванов в матче ("Черноморец" в матче с "Ротором" в сезоне-1999) и Владислав Безбородов ("Томь" в матче с "Анжи" в сезоне-2016/17). При этом московский арбитр назначил два 11-метровых еще и в ворота волгоградцев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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