Галимов - третий судья, назначивший три пенальти в ворота одной команды

Роман Галимов назначил три пенальти в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:6). До арбитра из Улан-Удэ трижды одну команду наказывали только Валентин Иванов в матче ("Черноморец" в матче с "Ротором" в сезоне-1999) и Владислав Безбородов ("Томь" в матче с "Анжи" в сезоне-2016/17). При этом московский арбитр назначил два 11-метровых еще и в ворота волгоградцев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Тосно"