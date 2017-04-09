Гаджи Гаджиев: "Шилов очень много сделал, чтобы "Амкар" сохранил прописку в премьер-лиге"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев высказал мнение, что новый стадион, который может быть построен в Перми, должен учитывать особенности местного климата и быть более комфортным для болельщиков, чем нынешняя арена "Звезда". Ранее президент клуба Геннадий Шилов сообщил, что "Амкар" обсудит с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым строительство нового стадиона в регионе.

– Вчера президент клуба был в расположении команды, мы достаточно долго общались, – цитирует ТАСС Гаджиева. – В итоге весь разговор свели к тому, как жить "Амкару", что надо сделать, чтобы развивался футбол в Пермском крае. Важны условия развития клуба и команды, мы говорили об этом.

Нужно создавать условия для детей, есть идеи, как вести работу по подготовке резерва, надо достроить манеж, находить пути для развития клуба, возможности построить новый стадион, потому что "Звезда" не совсем отвечает требованиям. Например, на матчи футбольного клуба "Краснодар" на стадион "Кубань" раньше ходило по три тысячи человек, а сейчас (на новую арену) – по 33. Условия на стадионе влияют на посещаемость, а на Урале, конечно, арена играет существенную роль, ее надо делать более теплой и комфортной.

Шилов очень много сделал, чтобы "Амкар" сохранил прописку в лиге, не вылетел в ФНЛ, он был при рождении этого клуба и на протяжении многих лет трудится здесь, поэтому для него эти вопросы были очень важными. Для любого человека, который почти всю жизнь провел в профессиональном футболе – будь это Юрий Семин, Курбан Бердыев, Олег Романцев, Борис Игнатьев, Валерий Газзаев – важно, насколько эта игра будет популярна, хорошо организована и развита в нашей стране. В этом направлении нам надо продвигаться активнее.