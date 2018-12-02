19:37 | Футбол — РПЛ

"Фратрия": "Спартак"без Глушакова никто не отменял"

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Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" заявило в Твиттере, что не откажется от акции "Спартак" без Глушакова". Капитан красно-белых открыл счет на 5-й минуте матча 16-го тура РПЛ против "Локомотива".

"СпартакБезГлушакова никто не отменял. Не переживайте", - говорится в сообщении "Фратрии".

Напомним, группа фанатов "Спартака" выступает за уход Глушакова, виня его в увольнении Массимо Карреры.

 

Спартак - Локомотив

 

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