"Фратрия": "Спартак"без Глушакова никто не отменял"

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" заявило в Твиттере, что не откажется от акции "Спартак" без Глушакова". Капитан красно-белых открыл счет на 5-й минуте матча 16-го тура РПЛ против "Локомотива".
"СпартакБезГлушакова никто не отменял. Не переживайте", - говорится в сообщении "Фратрии".
Напомним, группа фанатов "Спартака" выступает за уход Глушакова, виня его в увольнении Массимо Карреры.
#СпартакБезГлушакова никто не отменял. Не переживайте pic.twitter.com/Y91xLhRthU– Фратрия (@fratria) 2 декабря 2018 г.
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