Фернанду: "Лично с Луаном не знакомы, и в "Спартак" я его не звал"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" отметил, что был расстроен, узнав о завершении карьеры Роналдинью. Также футболист рассказал, что лично не знаком с Вериссимо и Луаном, которых сватали в столичный клуб.

– Вы когда-то играли против Роналдинью, который на днях завершил карьеру?

– Да, два-три раза. И моя команда даже побеждала! Но противостоять Роналдинью было очень сложно. Мне кажется, он мог бы поиграть еще, так что эту новость я встретил с сожалением. Вещи, которые Роналдинью выдавал еще не так давно, – за гранью моего понимания. Для меня Ронни входит в пятерку самых невероятных творцов на футбольном поле.

– Ронадинью или Роналдо?

– Все же это игроки разных позиций. Но если говорить о стиле, мне больше импонирует Ронадинью.

– Были бы рады сыграть в одной команде с защитником Вериссимо из "Сантоса"? Знакомы с ним?

– Лично – нет. Видел только его игры по телевизоры.

– А с Луаном общаетесь? Расстроены, что летом он не перешел в "Спартак"?

– Мы не знакомы, и в "Спартак" я Луана не звал. Точно так же я не знал и Педро (Рошу. – Прим. "СЭ") до того, как он оказался в России. Но я быстро понял, что это игрок высокого класса. Конечно, Роше понадобилось определенное время на адаптацию. Все-таки футбол в России и Бразилии отличаются. Надеюсь, Педро будет получать больше игровой практики. У него есть все, чтобы раскрыться. (Александр МУЙЖНЕК)

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