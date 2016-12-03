15:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фернандес покинул поле на носилках после столкновения с Меркуловым

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в столкновении с игроком "Урала" Михаилом Меркуловым в матче 17-го тура чемпионата России. Футболисты ударились головами в борьбе за мяч.

Меркулов попал Фернандесу в область скулы. Футболист "Урала" матч смог продолжить, а вот армеец покинул поле на носилках.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

Здоровья, Марио!!!

15:54

Radej

Откуда вы только такие "остряки" беретесь, Марио - здоровья.

15:53

fullerist

Нужно уточнить текст: "Бразильский футболист "Урала" матч смог продолжить, а россиянин покинул поле на носилках"

15:43

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