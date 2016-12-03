Фернандес покинул поле на носилках после столкновения с Меркуловым

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в столкновении с игроком "Урала" Михаилом Меркуловым в матче 17-го тура чемпионата России. Футболисты ударились головами в борьбе за мяч.
Меркулов попал Фернандесу в область скулы. Футболист "Урала" матч смог продолжить, а вот армеец покинул поле на носилках.
#НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #ЦСКАУрал 4:0 (травма Марио Фернандес) pic.twitter.com/XzURKNEDvR– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 3 декабря 2016 г.
foreverCSKAforever
Здоровья, Марио!!!
15:54
Radej
Откуда вы только такие "остряки" беретесь, Марио - здоровья.
15:53
fullerist
Нужно уточнить текст: "Бразильский футболист "Урала" матч смог продолжить, а россиянин покинул поле на носилках"
15:43