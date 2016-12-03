Фернандес покинул поле на носилках после столкновения с Меркуловым

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в столкновении с игроком "Урала" Михаилом Меркуловым в матче 17-го тура чемпионата России. Футболисты ударились головами в борьбе за мяч.

Меркулов попал Фернандесу в область скулы. Футболист "Урала" матч смог продолжить, а вот армеец покинул поле на носилках.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал"