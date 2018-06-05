Федор Кудряшов: "В отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов заявил о том, что в прошлом сезоне не все футболисты полностью выкладывались в каждом матче. Кудряшов перешел в "Рубин" из "Ростова".

- Когда переходил в "Рубин", то не предполагал, что сезон получится таким сложным. Хочется бороться за высокие места, но это возможно, только когда в команде существует единение. Не буду скрывать: в отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду и партнеров. Это видно по тренировкам. Ты знаешь, как может играть этот футболист. А на деле видишь совсем иное. Не то чтобы руки опускались, но разочарование присутствовало. Чувствовал обиду: ты борешься, а кто-то относится с прохладой. В такой ситуации трудно замахиваться на что-то серьезное. На поле мы как будто выходили вдесятером или вдевятером. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Кудряшова

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу