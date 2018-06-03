14:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

Сборная России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сборная России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В состав команды вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Владимир ГранатФедор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сергей ИгнашевичМариу Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр ЕрохинДалер Кузяев, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман ЗобнинАлександр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

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Как сборная России выступит на домашнем чемпионате мира-2018?
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https://www.rfs.ru/news/207064

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Bred38

Почему и тут в статье Самедов жирным выделен? ))))))))))))

15:03

yspesh4

Ал. Миранчук - нападающий? Ну-ну. Баран, еще Ташаева не взял(

15:02

Мишико5

сборная России объявила бойкот! только что пришла такая новость. Это точная информация

15:02

Платошкин Андрей

Как-то один болельщик написал, что успехи сборной России выпадают на года когда Динамо добивается успеха. (2008 Динамо бронза, сборная тоже, 1988 год и.т.д) В этом году Динамо заняло 8 - место. Вроде основную задачу выполнили (сохранение прописки в ПЛ), значит сборная выйдет из группы. Но вот то что Черчесов не взял ни одного Динамовца это плохо. Могут и не выйти из группы)))) Вот ведь ситуевина)))

15:01

Ковтун

Гранат лишний. Кокорина и Глушакова все же не хватает.

15:00

fifa_guru

я так понимаю Джикия не успел восстановиться?

14:59

Ajccio

К Игнашевичу не хватает самого Черчесова в рамке, Онопко в защите, Карпина в полузащите и Бесчастных в нападение))))

14:58

ЗЗ+

Опа, неожиданно исключили Рауша. На фига спрашивается эти немцы - Рауш с Нойштедтером принимали обратно гражданство РФ, если их всё равно прокинули мимо ЧМ? :) А в остальном, кто не попал в заявку с Австрией, того предсказуемо и выкинули.

14:57

Levbereg

Всё логично. Это сейчас лучшие. А Рауш всё?

14:56

Самуэльслн

Ну что ж.... Поехали....Других уже не будет

14:52

Россия круче всех!

Тренер-дегенерат даже не попробовал Ташаева!

14:50

Москва1966

Принимая во внимание, что в любой стране есть 7% неуравновешенных, понятно, кто выбрал графу "Выиграет турнир".

14:49

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