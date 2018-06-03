Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В состав команды вошли 23 футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит").
Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).
Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Окончательная заявка @TeamRussia из 23-х футболистов на Чемпионат мира-2018#вместемыкоманда @fifaworldcup_ru @FIFAWorldCup pic.twitter.com/pGOhV6sLCf– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2018 г.
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Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00
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Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Брюгге
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Сборная Египта
- Вильярреал
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
Bred38
Почему и тут в статье Самедов жирным выделен? ))))))))))))
15:03
yspesh4
Ал. Миранчук - нападающий? Ну-ну. Баран, еще Ташаева не взял(
15:02
Мишико5
сборная России объявила бойкот! только что пришла такая новость. Это точная информация
15:02
Платошкин Андрей
Как-то один болельщик написал, что успехи сборной России выпадают на года когда Динамо добивается успеха. (2008 Динамо бронза, сборная тоже, 1988 год и.т.д) В этом году Динамо заняло 8 - место. Вроде основную задачу выполнили (сохранение прописки в ПЛ), значит сборная выйдет из группы. Но вот то что Черчесов не взял ни одного Динамовца это плохо. Могут и не выйти из группы)))) Вот ведь ситуевина)))
15:01
Ковтун
Гранат лишний. Кокорина и Глушакова все же не хватает.
15:00
fifa_guru
я так понимаю Джикия не успел восстановиться?
14:59
Ajccio
К Игнашевичу не хватает самого Черчесова в рамке, Онопко в защите, Карпина в полузащите и Бесчастных в нападение))))
14:58
ЗЗ+
Опа, неожиданно исключили Рауша. На фига спрашивается эти немцы - Рауш с Нойштедтером принимали обратно гражданство РФ, если их всё равно прокинули мимо ЧМ? :) А в остальном, кто не попал в заявку с Австрией, того предсказуемо и выкинули.
14:57
Levbereg
Всё логично. Это сейчас лучшие. А Рауш всё?
14:56
Самуэльслн
Ну что ж.... Поехали....Других уже не будет
14:52
Россия круче всех!
Тренер-дегенерат даже не попробовал Ташаева!
14:50
Москва1966
Принимая во внимание, что в любой стране есть 7% неуравновешенных, понятно, кто выбрал графу "Выиграет турнир".
14:49