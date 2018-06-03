Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В состав команды вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00