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20:35 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" покидают гостевой сектор из-за задымления

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Болельщики "Зенита" покидают гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время матча 11-го тура чемпионата России из-за задымления, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сначала фанаты зажгли несколько дымовых шашек, после чего на секторе начало что-то гореть.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

О, как!!!! невские бакланы сами себя чуть не сожгли???

20:39