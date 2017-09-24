Фанаты "Зенита" покидают гостевой сектор из-за задымления

Болельщики "Зенита" покидают гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время матча 11-го тура чемпионата России из-за задымления, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сначала фанаты зажгли несколько дымовых шашек, после чего на секторе начало что-то гореть.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"