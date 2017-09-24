Фанаты "Зенита" покидают гостевой сектор из-за задымления

Болельщики "Зенита" покидают гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время матча 11-го тура чемпионата России из-за задымления, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сначала фанаты зажгли несколько дымовых шашек, после чего на секторе начало что-то гореть.
Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"
Фанаты "Зенита" начали покидать сектор, зажгли несколько дымовых шашек, затем у них что-то начало гореть. К чему бы это? pic.twitter.com/LsmW6R89Pa– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Фан-сектор "Зенита" на данный момент. Уже наполовину пуст. #КраснодарЗенит pic.twitter.com/2pm2ZROJe4– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Уже почти совсем пуст... #КраснодарЗенит pic.twitter.com/noi0KLyKDW– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
О, как!!!! невские бакланы сами себя чуть не сожгли???
20:39