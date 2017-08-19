17:40 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Спартака": "Каррера - один из нас"

Сегодня. Москва. Болельщики "Спартака" поддержали Массимо Карреру в игре с "Локомотивом". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Болельщики "Спартака" поддержали Массимо Карреру в игре с "Локомотивом". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"

Во время матча 7-го тура чемпионата России "Спартак""Локомотив" болельщики красно-белых выразили поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере. Фанаты действующих чемпионов страны развернули на своем секторе большой баннер с изображением итальянского специалиста и подписью: "Массимо – один из нас".

Напомним, 13 августа болельщики "Спартака" поддержали Карреру, заявив, что он "заслужил право спокойно работать, а все болельщики в долгу перед ним".

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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