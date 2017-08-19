Фанаты "Спартака": "Каррера - один из нас"

Во время матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" болельщики красно-белых выразили поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере. Фанаты действующих чемпионов страны развернули на своем секторе большой баннер с изображением итальянского специалиста и подписью: "Массимо – один из нас".
Напомним, 13 августа болельщики "Спартака" поддержали Карреру, заявив, что он "заслужил право спокойно работать, а все болельщики в долгу перед ним".
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
"Массимо один из нас!" pic.twitter.com/fqdyaw0UZG– Филипп Папенков (@PippoGranato) 19 августа 2017 г.