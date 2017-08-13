Фанаты "Спартака" выразили поддержку Каррере

Болельщики "Спартака" выразили поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере. В сообщении фанатской группировки отмечается, что итальянский специалист заслужил право спокойно работать, а все болельщики в долгу перед ним. Напомним, что "Спартак" очень неудачно начал сезон, проиграв основным конкурентам "Зениту" (1:5) и ЦСКА (1:2).

Текст сообщения:

– Друзья! Сегодня мы хотим четко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и "экспертов" из мира футбола!

Массимо – тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет, - говорится в тексте фанатской группы "Спартака" в социальной сети "Вконтакте". - Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного – завоевать трофей и сделать "Спартак" чемпионом!

Секрет его успеха очень прост – Массимо живет с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуемное желание побеждать делают его одним из нас – настоящим спартаковцем!

Мы считаем, что Массимо Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике "Спартака". Мы считаем, что Каррера доказал свое право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой-либо критике со стороны настоящих болельщиков "Спартака"! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: "Массимо, ты один из нас!". Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру "Спартака" Массимо Каррере и его тренерскому штабу! Forza Massimo!