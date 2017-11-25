Евгений Марков: "Команде не объяснили причины ухода Бесчастных и Щербака"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) отметил, что футболистам команды не объяснили причины перестановок в тренерском штабе. Ранее клуб покинули тренеры Владимир Бесчастных и Владимир Щербак.

– Тяжело переживали поражение от "Зенита"?

– Мы много говорили об этом с ребятами, обсуждали с тренерским штабом и руководством. Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Мы собрались с силами, с мыслями и вышли на игру, как на последний бой.

– Команде объяснили, почему сменили помощников Парфенова?

– Вопрос не ко мне – к руководству. Никаких собраний не было. Нам ничего не объяснили. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал"