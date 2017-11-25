19:35 | Футбол — РФПЛ

Евгений Марков: "Команде не объяснили причины ухода Бесчастных и Щербака"

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Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) отметил, что футболистам команды не объяснили причины перестановок в тренерском штабе. Ранее клуб покинули тренеры Владимир Бесчастных и Владимир Щербак.

– Тяжело переживали поражение от "Зенита"?

– Мы много говорили об этом с ребятами, обсуждали с тренерским штабом и руководством. Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Мы собрались с силами, с мыслями и вышли на игру, как на последний бой.

– Команде объяснили, почему сменили помощников Парфенова?

– Вопрос не ко мне – к руководству. Никаких собраний не было. Нам ничего не объяснили. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Марков оформил третий хет-трик в карьере //
Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Надо пристальнее поглядеть в глаза тем кто откровенно сливал игру супротив бамжей!

19:44