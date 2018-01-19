Евгений Кафельников: "Нагрузки в "Спартаке" получают все одинаковые, а ломаются только россияне"

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил недоумение по поводу травмы защитника красно-белых Георгия Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Ранее "кресты" рвали защитник Георгий Тигиев и хавбеки Роман Зобнин и Артем Тимофеев.
"Меня целую ночь мучает вопрос. У "Спартака" это уже четвертый случай "крестов" за год. И парадокс заключается в том,что это все наши русские, ни одного легионера. Нагрузки получают все одинаковые, а ломаемся только мы. Случайности тут уж точно нет!" - написал Кафельников в Твиттере.
Меня целую ночь мучает вопрос.У Спартака это уже 4й случай "крестов" за год.И парадокс заключается в том,что это все наши русские,ни одного легионера.Нагрузки получают все одинаковые,а ломаемся только мы.Случайности тут уж точно нет!– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 января 2018 г.
- Евгений Кафельников
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- Артем Тимофеев
- Роман Зобнин
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- Георгий Джикия
- Георгий Тигиев
alex-ls
питаются наверное неправильно
05:34