Евгений Кафельников: "Нагрузки в "Спартаке" получают все одинаковые, а ломаются только россияне"

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил недоумение по поводу травмы защитника красно-белых Георгия Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Ранее "кресты" рвали защитник Георгий Тигиев и хавбеки Роман Зобнин и Артем Тимофеев.

"Меня целую ночь мучает вопрос. У "Спартака" это уже четвертый случай "крестов" за год. И парадокс заключается в том,что это все наши русские, ни одного легионера. Нагрузки получают все одинаковые, а ломаемся только мы. Случайности тут уж точно нет!" - написал Кафельников в Твиттере.