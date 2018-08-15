Евгений Фролов - о феномене Акинфеева: "Его ничем не удивишь, него колоссальный опыт.В этом его сила"

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "СЭ" оценил свои шансы на попадание в состав сборной России, а также поделился мнением о том, чем отличается от других вратарей Игорь Акинфеев.

– В октябре сборной России предстоит матч с Турцией в рамках Лиги Наций. Станислав Черчесов вам еще случайно не звонил?

– Случайно нет (улыбается). На самом деле, я все адекватно воспринимаю. Три тура – это слишком маленький срок для того, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной. Есть ребята, которые уже много лет выступают в премьер-лиге, но при этом не получают вызова в сборную. Так что обо мне говорить пока преждевременно. Но если обратят внимание, будет, конечно, приятно.

– Можно ли выиграть конкуренцию у Акинфеева? Или остальным голкиперам в ближайшие годы нужно смириться, что именно он вратарь номер один?

– Опять же стартовый состав определяют главный тренер и его помощники. Им виднее, кто как готов. С Акинфеевым тоже можно соперничать. Почему нет? Здоровая конкуренция еще никогда никому не мешала. В принципе, все возможно.

– В чем феномен Акинфеева?

– У него очень сильный характер. Он просто боец! В принципе, мяч ловить умеют все вратари. Здесь нет ничего сверхъестественного. Но у кого-то идет, а у кого-то – нет.

А получается у тех, кто не обращает внимания на критику, ошибки. А поднимается, делает свое дело, идет своим путем. Акинфеев сразу же забывает про свои не самые удачные матчи. Продолжает играть, как ни в чем не бывало. Это правильный подход. Так и нужно. Зачем переживать, накручивать? Игоря уже ничем не удивишь. У него колоссальный опыт. Его уже ничем не сдвинешь. В этом его сила. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

О небанальной карьере Евгения Фролова - в большом интервью "СЭ".