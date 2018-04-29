Евгений Бушманов: "Спартак" ничего не потерял без Глушакова и Комбарова"

Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов считает, что отсутствие Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова не повлияло на игру красно-белых в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Действующие чемпионы страны победили 2:0 и вышли на второе место в таблице.

– У "Спартака" достаточно длинная скамейка и приличная обойма. В Перми команда ничего не потеряла с из-за отсутствия Глушакова и Комбарова, – считает Бушманов. – Но нельзя сказать, что победа далась москвичам легко. В конце чемпионата подобного не может быть в принципе. Красно-белым помогло то, что они забили быстрый мяч. Думаю, теперь давление на "Спартак" снизится и внутри коллектива напряжение тоже немного спадет. А шансы спартаковцев на серебро как были высокими, так и остаются. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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