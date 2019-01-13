Ещенко - о лайках, Глушакове и Каррере: "Если был конфликт, то надо было решать его с Денисом один на один"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, что случайно поставил лайк под едким стихотворением актера Дмитрия Назарова и что у него не было никакого конфликта. Он также добавил, что конфликт с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым нужно было решать один на один.

– Вы же понимаете, что лайк – только повод решить конфликт с Глушаковым.

– Ну и зачем нужно было его искать? Если был конфликт, то надо было решать его с Глушаковым один на один. А не тащить меня прицепом из-за какого-то лайка, у меня-то никакого конфликта не было. Все знают, что я этот лайк случайно поставил: были у Боккетти на дне рождения детей с другими ребятами. Поставил на автомате, это же пост известного болельщика "Спартака". Я внимательно его прочитал только тогда, когда заварилась эта история. (Александр Рогулев)

Андрей Ещенко: "Знаю, почему у спартаковцев летели "кресты"