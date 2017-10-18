Эрик Хаген: "В 2007 году вся страна хотела, чтобы выиграл "Зенит", а не "Спартак"

Бывший защитник "Зенита" Эрик Хаген выразил мнение, что в сезоне-2007 большинство российских болельщиков хотели чемпионства питерского клуба. "Зенит" обеспечил себе чемпионство в 30-м туре в игре с "Сатурном" (1:0). Вторым с отставанием в 2 очка финишировал "Спартак".

- Мы победили, прилетели в петербургский аэропорт, а там команду встречали, наверное, 20 тысяч человек, - рассказал Хаген. - Я такого никогда не видел! Было очень много народу, все пели, кричали. Помню, что нам не давали отъехать. Все были счастливы, вся Россия!

– Прямо уж вся?

– Страна хотела, чтобы выиграл "Зенит", а не "Спартак". До нас в чемпионате постоянно побеждали московские команды – ЦСКА, "Локомотив", "Спартак"... И всем это надоело! Мы осчастливили Россию. (Гоша ЧЕРНОВ)

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