"Енисей" заманивает Джона Терри к себе

Пресс-служба "Енисея" прокомментировала возможный трансфер бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в "Спартак", намекнув на переход в красноярский клуб.
– Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.
По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.
Dear John!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.
Сборная Англии – 🦁
"Челси" – 🦁
"Астон Вилла" – 🦁
...
"Спартак" – (не львы)
"Енисей" – 🦁