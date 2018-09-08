"Енисей" заманивает Джона Терри к себе

Пресс-служба "Енисея" прокомментировала возможный трансфер бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в "Спартак", намекнув на переход в красноярский клуб.

– Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

Dear John!



Сборная Англии – 🦁

"Челси" – 🦁

"Астон Вилла" – 🦁

...

"Спартак" – (не львы)

"Енисей" – 🦁 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.

Терри переходит в "Спартак". Как это будет