21:30 | Футбол — РПЛ

"Эмоций в игре было много". "Локомотив" - о ничьей с "Динамо"

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"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ (1:1). Железнодорожники с 66-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления хавбека Гжегожа Крыховяка,получившего 2 желтых карточки.

- Перед стартом в Лиге чемпионов сыграли вничью с "Динамо", проведя почти весь второй тайм в меньшинстве. Эмоций в игре было много! Спасибо каждому, кто был сегодня с нами! - так охарактеризовал эту встречу официальный Твиттер "Локомотива".

После семи туров "Локомотив" занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков.

Локомотив - Динамо М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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