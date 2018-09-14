"Эмоций в игре было много". "Локомотив" - о ничьей с "Динамо"

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ (1:1). Железнодорожники с 66-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления хавбека Гжегожа Крыховяка,получившего 2 желтых карточки.

- Перед стартом в Лиге чемпионов сыграли вничью с "Динамо", проведя почти весь второй тайм в меньшинстве. Эмоций в игре было много! Спасибо каждому, кто был сегодня с нами! - так охарактеризовал эту встречу официальный Твиттер "Локомотива".

Перед стартом в Лиге чемпионов сыграли вничью с "Динамо", проведя почти весь второй тайм в меньшинстве.

Эмоций в игре было много! 🌪

Спасибо каждому, кто был сегодня с нами!#ЛокоДинамо 1:1 (1:1).

Гол: Миранчук Ан., 32 pic.twitter.com/7CcLPUlqhk – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 сентября 2018 г.

После семи туров "Локомотив" занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков.

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