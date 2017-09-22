Элвер Рахимич: "ЦСКА всегда было сложно играть с "Динамо", но сейчас будет попроще"

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что красно-синие ранее испытывал проблемы в матчах с московским "Динамо". По его словам, сейчас армейцам должно быть легче из-за того, что бело-голубые только вернулись в премьер-лигу. Дерби состоится в субботу на "Арене Химки".

– ЦСКА всегда было тяжело играть с "Динамо", им постоянно чего-то не хватало, – приводят "Известия" слова Рахимич. – Но сейчас, когда бело-голубые только вернулись в премьер-лигу, я думаю, подопечным Виктора Гончаренко будет попроще. Понятно, что у армейцев плотный график и скоро им предстоит играть с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, но вряд ли они будут беречь силы во встрече с "Динамо". Все-таки чемпионат России - не менее важный турнир.

Потери, безусловно, ослабят оба коллектива. И Панченко, и Головин играют важнейшие роли в своих клубах и, конечно, являются настоящими лидерами. Однако, уверен, что и ЦСКА, и "Динамо" сумеют заменить отсутствующих футболистов. В составах обеих команд есть игроки, способные сыграть на позициях Панченко и Головина.