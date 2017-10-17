Егор Титов: "У меня нет сомнений - "Спартак" забьет "Севилье"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что очень хочет, чтобы москвичи выиграли в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Севильи". Тем не менее, легенда красно-белых, поставил на ничью.

- Что такое нынешняя "Севилья" и как оцените шансы?

– Мне приходится чаще просматривать другие матчи, а не испанский чемпионат. Европейский футбол по красноярскому времени идет глубокой ночью, и увидеть что-то можно только по нарезкам. Но "Севилья" – не "Барселона", не "Манчестер Сити"… Добротный клуб, один из ведущих в Испании, но из таких, с которыми можно играть. Считаю, что "Спартак" и "Севилья" равны по силе. Плюс у соперника после эпохи Эмери что-то поменялось. При нем было много побед, сейчас команда слабее.

– Что, кстати, думаете об Эмери?

– Французское первенство "ПСЖ" может выиграть и без Эмери. Ему там можно просто оглашать состав. А вот в Лиге чемпионов уже нужно проявлять тренерское мастерство.

– Так каков ваш прогноз?

– Мне очень хочется, чтобы победил "Спартак". Но поставлю все же на ничью – 1:1.

– Оптимистично.

– Футболисты "Спартака" умеют играть, плюс за них фактор своего стадиона. У меня нет никаких сомнений в том, что команда забьет. Но, как показывает сезон, красно-белые неизбежно пропускают. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Егором Титовым