Егор Титов: "Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что Александр Панов всегда был необычным человеком. Однако, по словам Титова, он многое сделал для "Зенита".

– Уколол вас Шнур песней про "В Питере – пять"?

– Нет. Мне уже совершенно все равно, кто что поет и говорит. Это только слова. Роман Николаевич Широков поздравлял "хрюшек", а потом сам же играл за "Спартак". Сегодня ты в одном клубе, а завтра в другом. Сашка Панов вот стал болеть за "Спартак" – и надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака". Саня всегда таким был. Необычным. Если уж ты, парень, начал это, только держись.

– Можете представить, что как-нибудь станете болеть за "Зенит"?

– Нет, не могу. А что касается Панова, то он родился под Питером, а не в нем самом. Когда Саня был в сборной, и мы играли в квадрат "пять на пять" на тренировках, он всегда говорил: "Ребята, ну это не мой футбол, что вы от меня хотите?" Ту пятерку, где был Панов, регулярно возили. Болельщикам "Зенита", которые его критикуют, хотел бы напомнить о достижениях Панова в составе команды. (Сергей ЕГОРОВ)