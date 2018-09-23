Дзюба забил "Локомотиву" и побежал праздновать к Кокорину

"Зенит" удвоил преимущество в матче восьмого тура чемпионата России с "Локомотивом". На 57-й минуте отличился Артем Дзюба. После заброса из глубины он спокойно принял мяч в центре штрафной "железнодорожников", выиграл силовую борьбу у Соломона Кверквелии и "расстрелял" Маринату Гильерме.

После гола Дзюба продемонстрировал фирменное воинское приветствие и побежал отмечать мяч Александру Кокорину, который разминался на кромке поля.

"Зенит" - "Локомотив": онлайн-трансляция матча