Дзюба забил 95-й гол в чемпионатах России

Гол в ворота "Урала" стал для Артема Дзюбы 95-м в чемпионате России. Форвард "Зенита" оказался девятым футболистом, добравшимся до этой отметки. От делящих 7-8-е места Андрея Тихонова и Игоря Семшова Дзюба отстает на три мяча, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова – на 48. (Кирилл БУРДАКОВ)

29-летний форвард отметился голом в матче 4-го тура с "Уралом", в котором петербургская команда одержала победу со счетом 4:1.

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