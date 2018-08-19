22:29 | Футбол — РПЛ

Дзюба забил 95-й гол в чемпионатах России


Гол в ворота "Урала" стал для Артема Дзюбы 95-м в чемпионате России. Форвард "Зенита" оказался девятым футболистом, добравшимся до этой отметки. От делящих 7-8-е места Андрея Тихонова и Игоря Семшова Дзюба отстает на три мяча, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова – на 48. (Кирилл БУРДАКОВ)

29-летний форвард отметился голом в матче 4-го тура с "Уралом", в котором петербургская команда одержала победу со счетом 4:1.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-2017

340

139

0,41

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012, 2016/17

453

120

0,26

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Артем ДЗЮБА

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2007-н.в.

284

95

0,33

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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