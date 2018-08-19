Дзюба забил 95-й гол в чемпионатах России

Гол в ворота "Урала" стал для Артема Дзюбы 95-м в чемпионате России. Форвард "Зенита" оказался девятым футболистом, добравшимся до этой отметки. От делящих 7-8-е места Андрея Тихонова и Игоря Семшова Дзюба отстает на три мяча, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова – на 48. (Кирилл БУРДАКОВ)
29-летний форвард отметился голом в матче 4-го тура с "Уралом", в котором петербургская команда одержала победу со счетом 4:1.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006, 2008-2017
|
340
|
139
|
0,41
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1995-2012, 2016/17
|
453
|
120
|
0,26
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008, 2011-2017
|
309
|
104
|
0,34
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Артем ДЗЮБА
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
2007-н.в.
|
284
|
95
|
0,33
|
Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
- Дмитрий Кириченко
- Артем Дзюба
- Игорь Семшов
- Дмитрий Лоськов
- Александр Кержаков
- Сергей Семак
- Зенит Санкт-Петербург
- Валерий Есипов
- Роман Павлюченко
- Урал Ек
- Андрей Тихонов
- Олег Веретенников