Джано Ананидзе - о переходе в "Крылья": "Смогу стать сильнее, доказать свою состоятельность и вернуться в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, который проведет вторую часть текущего сезона в "Крыльях Советов" на правах аренды, прокомментировал свой переход. Он рассказал о причинах принятого решения.

- "Витесс" отпал – иду в "Крылья", - приводит пресс-служба клуба слова Ананидзе. - 14 января начнется подготовительный сбор. Были и другие варианты в России, но главный тренер самарцев Миодраг Божович звонил мне лично. Я обещал, что если не сложится с иностранным клубом, то пойду именно к нему. Дал слово, ведь отлично отношусь к Миодрагу как к тренеру и как к человеку. А он прекрасно знает мои возможности по совместной работе в "Ростове". Жаль, "Крылья" не вышли в весеннюю стадию Кубка России: не получится повторить успех, которого мы добились с ростовчанами в 2014-м.

В "Крылья" переходит Саша Самедов, это приятно. Рад, что он хочет играть дальше и не закончил карьеру. Отношусь к аренде с пониманием и адекватно оцениваю свое состояние: сказалась череда травм; где-то, видимо, недорабатывал сам. Мне нужно через игры доказать, что я сильный футболист. И я это сделаю!

Я боец. У меня уже было подобное испытание, когда нужно было отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Теперь нужно пройти через это снова. Хочу не играть по пять минут, а выходить на поле регулярно. Только так смогу стать сильнее, доказать свою состоятельность и вернуться в "Спартак".

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в трех матчах за красно-белых и отметился одной голевой передачей.

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Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды