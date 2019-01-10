Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.

Переход игрока в "Витесс" не состояся из-за сложностей с документами. Об этом сообщил сам игрок в интервью пресс-службе клуба.

– Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе, – приводит пресс-служба клуба слова Ананидзе. – Меня приглашал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в трех матчах за красно-белых и отметился одной голевой передачей.

⚡️⚡️⚡️ Джано Ананидзе: "Ухожу в "Крылья", чтобы вернуться сильнее"



Полузащитник #Спартак’а Джано Ананидзе определился со своим будущим: вторую часть нынешнего сезона он на правах аренды проведет в @fckssamara.



Подробнее: https://t.co/KHEbKHIJM9 pic.twitter.com/vsegWeft62 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 января 2019 г.

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