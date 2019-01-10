14:58 | Футбол — РПЛ

Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды

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Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.

Переход игрока в "Витесс" не состояся из-за сложностей с документами. Об этом сообщил сам игрок в интервью пресс-службе клуба.

– Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе, – приводит пресс-служба клуба слова Ананидзе. – Меня приглашал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в трех матчах за красно-белых и отметился одной голевой передачей.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-01-10-dzhano_ananidze_ukhozhu_v_krylya_chtoby_vernutsya_silneye/

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