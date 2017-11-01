Дриусси заявил, что его кумиром был экс-игрок "Спартака" Кавенаги

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что его кумиром в детстве был нападающий Фернандо Кавенаги. Он отметил, что пытался стать зеркальным отражением аргентинца.
Напомним, Кавенаги выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год. Он вместе с Дриусси играл за "Ривер Плейт" с 2014 по 2015 год.
– В детстве моим кумиром был Фернандо Кавенаги. Я смотрел много матчей с его участием, потом он был моим товарищем в "Ривер Плейт", – сказал в интервью клубной пресс-службе Дриусси. – Я пытался повторить каждое его движение. Хотел стать его зеркальным отражением. Еще Фалькао, он отличный человек, и о нем у меня остались прекрасные воспоминания.
Себастьян @SebadriussiOk Дриусси ответил на вопросы болельщиков и рассказал о татуировках, кумирах детства и номере телефона Месси 😏☎️ pic.twitter.com/uw0AWxKz0b– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 1 ноября 2017 г.
shpasic
ну, стать его зеркальным отражением не так-то сложно)) особенно его годов за Спартак)
13:47