Дриусси пропустит игру с ЦСКА из-за травмы

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси не полетел на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за небольшой мышечной травмы ноги, сообщили корреспонденту "СЭ" Сергею ЯРЕМЕНКО. Аргентинец получил повреждение во встрече группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1). Игрок проходит в Петербурге медицинские процедуры.

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.