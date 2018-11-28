Дриусси признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре. 22-летний аргентинец набрал 29,31 процента голосов, опередив форварда ЦСКА Федора Чалова, занявшего второе место с 25,98 процента.
В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
👑 Себастьян Дриусси стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в ноябре!– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 ноября 2018 г.
За игрока @zenit_spb проголосовали 8 223 (29,31%) пользователя ВКонтакте. Он опередил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова – 7 288 (25,98%).#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/zmOxqqnWS3
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