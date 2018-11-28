Дриусси признан лучшим игроком ноября в РПЛ

👑 Себастьян Дриусси стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в ноябре!



За игрока @zenit_spb проголосовали 8 223 (29,31%) пользователя ВКонтакте. Он опередил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова – 7 288 (25,98%).#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/zmOxqqnWS3