00:40 | Футбол — РПЛ

Дриусси признан лучшим игроком ноября в РПЛ

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре. 22-летний аргентинец набрал 29,31 процента голосов, опередив форварда ЦСКА Федора Чалова, занявшего второе место с 25,98 процента.

В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

 

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