Дмитрий Парфенов: "Проблем с настроем на матч с "Анжи" у "Урала" не будет"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что у екатеринбургской команды не будет проблем с настроем на матч 1-го тура РПЛ против "Анжи".

- Волнение присутствует всегда, даже если ты не в первый раз выводишь команду на игру, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Но это хорошее волнение, нормальная реакция на происходящее. Ребята готовы, по отдаче не должно быть вопросов, ведь мы играем ради зрителей на таком замечательном стадионе. С настроем проблем не будет.

"Урал" – "Анжи": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)

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