Дмитрий Парфенов: "Нам победа была нужнее"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) отметил, что команда проявила терпение. По словам наставника, его подопечным победы была нужнее.

– Как и в любом матче, забитые голы помогли переломить ситуацию. Еще в первом тайме у нас были моменты, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Надо было реализовывать. Соперник свои моменты реализовал, несмотря на контроль мяча. Особых опасных моментов у наших ворот не было. Может, один или два опасных эпизода. Один одни забили. У нас те же два или три момента было, но мы не забили.

Во втором тайме – все наоборот. Мы забили свои моменты. Соперник забил меньше. Мы победили. Это именно то, что нам нужно было в этом матче. Понятно, что "Арсенал" ехал за победой. Но на данный момент она нам нужнее. Мы хотели. Мы терпели. Где-то нам повезло. Начали с простого – с терпения.

Почему сделали обратную замену Полиенко? Во-первых, соперник выпустил второго нападающего. Это чисто тактический момент. Шахов нужен был для борьбы.

Как отобрать очки у ЦСКА и "Локомотива"? Мы только вышли в премьер-лигу. Поэтому у нас с первого тура сложный график. Терпение, работа. Другого пути нет. Нам в открытый футбол пока тяжело играть. Поэтому берем организацией, самоотдачей, характером и верой в то, что мы делаем.