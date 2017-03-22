Дмитрий Кузнецов: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Ребята поговорили между собой"

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов признал, что сегодня внутри команды состоялся серьезный разговор. Олег Кузьмин вместе с Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга. По данным "Бизнес Online", "ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову".

– Правда, что Рыжиков, Кузьмин и Гекдениз Карадениз предъявили серьезные претензии Сонгу и Лестьенну?

– Скрывать не стану. Сегодня внутри команды состоялся разговор. Но я на нем не присутствовал. Ребята поговорили с глазу на глаз, выяснили какие-то моменты.

– И к чему пришли?

– Тренеров там не было. Думаю, игроки пришли к выводу, что нужно дальше работать и набирать очки.

– В курсе, что ветераны пригрозили легионерам, что их могут перевести в дубль?

– Как это возможно? Решение принимает главный тренер. Это уже все раздувается.

– Вы тоже считаете, что к Сонгу и Лестьенну могут быть серьезные претензии по самоотдаче?

– Отвечу так. Сонг и Лестьенн не играют в основном составе. В любом случае, ребята сегодня по-мужски поговорили за закрытыми дверьми. Думаю, это пойдет всем нам на пользу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Cергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку"

Олег Кузьмин: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски"