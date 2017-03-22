Олег Кузьмин: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не стал комментировать появившуюся информацию о том, что он вместе с Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга. По данным "Бизнес Online", "ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову".

– Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?

– Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды.

– Рыжиков считает, что кто-то раскачивает лодку.

– Конечно, кто-то ее раскачивает. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.

– К чему-то пришли?

– Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили по-мужски. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна //

Сергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку"