Олег Кузьмин: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не стал комментировать появившуюся информацию о том, что он вместе с Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга. По данным "Бизнес Online", "ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову".
– Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?
– Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды.
– Рыжиков считает, что кто-то раскачивает лодку.
– Конечно, кто-то ее раскачивает. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.
– К чему-то пришли?
– Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили по-мужски. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна //
Сергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку"
RobertH
Мне нравится,что отвечая на один и тот же вопрос,Рыжиков и Кузьмин отвечают по разному.Один говорит,что все ваще супер(кстати- см.турнирное положение Рубина),а Кузьмин намекает на мужские разговоры.И самое главное,что эти футболёры ,возомнившие себя Марадонами и Дзоффами,не хотят ,видите ли,об "этом" рассказывать....Да вы такое бабло получаете от этой страны!Да вы должны отчитываться раз в неделю перед налогоплательщиками,пижоны,о проделанной работе,а не изображать там из себя агентов спецслужб!А то играются в "суперзвёзд",-типа ноу коммент...Камеди клаб!
17:19
bukia70
там уже давно лодку Миниханов раскачал
17:01