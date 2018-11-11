Дмитрий Кириченко: "Спартак" любит контролировать мяч, постараемся лишить их этого преимущества"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко - о матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком".

- Эмоции самые положительные. Команда хорошо готова, хорошо настроена, ждем хорошей игры и хорошего результат, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Попытаемся играть активно. "Спартак" любит контролировать мяч, постараемся лишить их этого преимущества. В мороз обеим командам некомфортно. Что делать это российский футбол, иногда приходится играть в таких условиях.