13:53 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Спартак" любит контролировать мяч, постараемся лишить их этого преимущества"

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Главный тренер "Уфы"  Дмитрий Кириченко - о матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком".

- Эмоции самые положительные. Команда хорошо готова,  хорошо настроена, ждем хорошей игры и хорошего результат, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Попытаемся играть активно. "Спартак" любит контролировать мяч, постараемся лишить их этого преимущества. В мороз обеим командам некомфортно. Что делать это российский футбол, иногда приходится играть в таких условиях.

Уфа - Спартак

 

 

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