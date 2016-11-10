10:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомуха: "Рано говорить о завершении карьеры Еременко"

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Роман ЕРЕМЕНКО.Судный день Романа Еременко

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил мнение, что на данный момент рано говорить о завершении карьеры хавбека Романа Еременко. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело игрока армейцев и сборной Финляндии, который был на месяц отстранен от футбола.

- Еременко - один из лидеров команды, системообразующий игрок. Его потеря существенно сказалась на результатах, которые ЦСКА показывает сегодня. Сложно рассуждать о том, какой приговор суд вынесет Еременко. Потому что мы точно не знаем, в чем конкретно его обвиняют.

Если будет доказано, что Роман принимал запрещенные препараты, значит, он будет дисквалифицирован на продолжительный промежуток времени. Конечно, о завершении карьеры говорить рано. Если срок дисквалификации составит около года, то он еще сможет вернуться в большой футбол. На мой взгляд, на сегодняшний день в ЦСКА заменить Еременко мог бы только Головин. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zvovs

Согласно российской политической традиции ему надо подарить зарубежный автомобиль, дать крупную премию или место в госдуме.

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