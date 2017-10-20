Дмитрий Хомуха: "ЦСКА в матче с "Зенитом" нужно реабилитироваться за провальную игру с "Базелем"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы смогут навязать борьбу "Зениту" в матче 14-го тура чемпионата России. По его словам, москвичам нужно реабилитироваться за поражение от "Базеля" (0:2) в Лиге чемпионов.

– На первый взгляд очевидными фаворитами в предстоящем матче являются петербуржцы,– цитируют "Известия" Хомуху. – Сине-бело-голубые сильнее и по составу, и по качеству игры. Однако ЦСКА точно навяжет борьбу команде Роберто Манчини. Во-первых, армейцам необходимо реабилитироваться за провальную игру с "Базелем". Во-вторых, на стороне красно-синих домашние трибуны. Стоит ожидать очень интересного противостояния двух принципиальных соперников, для которых важно набрать как можно больше очков в первой части РФПЛ, чтобы уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

Обе команды провели довольно трудные матчи в еврокубковых турнира. У "Зенита" было на один день меньше на отдых, однако преимущества с точки зрения физического состояния у футболистов ЦСКА не будет. У петербуржцев намного длиннее скамейка – у них два практически равноценных состава, больше простора для ротации. Что касается атаки, то здесь сине-бело-голубые выглядят явно предпочтительнее. Молодые нападающие ЦСКА пока выступают слишком нестабильно, а Витинью и Оланаре нечасто радуют успешными действиями в атаке.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.