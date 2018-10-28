Дмитрий Губерниев: "Глушаков пообещал , что в "Спартаке" все будет хорошо"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым. Сегодня 31-летний полузащитник полетел вместе с командой в Казань на матч 12-го тура РПЛ против "Рубина".

- Встретил знакомого пацана! Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо!!!! Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену, два забивает, один отдает!!!! Друзья, поверим на слово пацану????? - спросил Губерниев у своих подписчиков.

Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. Итальянец был уволен из "Спартака" 22 октября, а Глушаков вновь приступил к тренировкам с основой.

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