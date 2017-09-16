Дмитрий Булыкин: "В Англии Промесу будет очень тяжело"

Бывший нападающий "Аякса", "Твенте" и "Байера" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" отметил, что пока рано оценивать игру вингера "Спартака" Квинси Промеса за сборную Голландии. Также он считает, что в случае переезда в Англию, голландцу будет очень тяжело.

– В России Промес уже показал себя во всей красе, – сказал Булыкин. – Правда, ему немного не хватает стабильности. Почему не проявляет себя в сборной? Так все пока ищут свою игру. В "Спартаке" все знают, куда отдавать пас Квинси, в национальной команде еще только налаживаются связи. Так что тут рано делать окончательные выводы.

Потенциал у Промеса виден. Но в Англии ему будет очень тяжело. Не хватает парню мощи, плюс еще надо поработать над ударом. Хотя если к нему есть интерес у команды английский премьер-лиги, и он сам хочет сам уехать, то все, наверное, возможно. Во всяком случае, пока Квинси, повторю, не достает стабильности на весь сезон. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

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