Дмитрий Аленичев: "Широков – достаточно ленивый"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" объяснил, почему полузащитник Роман Широков минувшей зимой покинул красно-белый клуб. В то же время специалист назвал ряд минусов экс-капитана сборной России, завершившего этим летом карьеру.

– Вы неоднократно говорили: "Широков мне нужен", при этом не ставили его в состав. Почему? Деваться было некуда из-за условий его личного соглашения со "Спартаком"?

– Да. Меня поставили перед фактом, этого не скрываю. Я вызвал Широкова, мы поговорили один на один. Все ему объяснил, Роман отнесся с понимаем. У меня не укладывается в голове, как такая контрактная ситуация могла возникнуть.

– Говоря, что Широков нужен, вы должны были понимать, что идете против клуба…

– Да. Мне сказали: "Он не должен играть". Тогда я заявил, что меня это не устраивает. Ответ был один: "Спартак" хочет так".

– Вас это угнетало?

– Было тяжело справиться. Сам себе говорил: "Дима, успокойся!", старался не обращать внимания, хотя находился под прессингом.

– Вы говорите о том, что Широков обладает отличным последним пасом. Однако многие укажут вам на ряд моментов, когда у своей штрафной необходимо было сделать шаг-два к сопернику или нейтральному мячу – или последует гол в твои ворота. Роман этого не делал. Как это объясняется?

– Ленивый он достаточно, плюс оборона – это не его. От Широкова должна исходить энергия в атаке – вот что главное.

– Вас не удивляет, что Широков поехал на Еurо-2016 в качестве капитана сборной России, но летом у него не было предложений?

– А вы в этом уверены? Может, они его просто не устроили. Рома посчитал, что пора отдыхать от футбола – что ж, имеет право. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.