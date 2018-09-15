Дмитрий Аленичев: "Енисею" остается не сожалеть, а работать"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в гостевом матче 7-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1) отметил, что доволен игрой, но не результатом.

– Результат расстраивает, учитывая то, как складывался матч, – сказал Аленичев. – Могли получить от этой игры больше, чем имеем. Допустили ошибку на 6-й минуте, которая стала роковой. В целом доволен игрой.

В Казани нелегко играть не только нам, но и фаворитам чемпионата. Были моменты у нас, чтобы спасти игру. Очень обидно, но остается не сожалеть, а работать. Хочется в следующей игре порадовать болельщиков результатом, потому что она наконец-то состоится в родных стенах. (Артур Еникеев)