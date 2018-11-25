Директор по развитию "Крыльев Советов" заходил в судейскую после матча со "Спартаком"

Как стало известно "СЭ", после финального свистка матча 15-го тура РПЛ "Спартак" – "Крылья Советов" (3:1) директор самарского клуба по развитию Александр Шикунов заходил в судейскую комнату, где высказал претензии к бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

По мнению гостей, судья не назначил пенальти в ворота москвичей при счете 1:0 в пользу "Крыльев" за игру рукой нападающего красно-белых Зе Луиша в штрафной Артема Реброва. (Вячеслав Короткин)

Москалев помог "Спартаку"? // Александр Шикунов: "Если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?!"