19:27 | Футбол — РПЛ

Директор по развитию "Крыльев Советов" заходил в судейскую после матча со "Спартаком"

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Как стало известно "СЭ", после финального свистка матча 15-го тура РПЛ "Спартак""Крылья Советов" (3:1) директор самарского клуба по развитию Александр Шикунов заходил в судейскую комнату, где высказал претензии к бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

По мнению гостей, судья не назначил пенальти в ворота москвичей при счете 1:0 в пользу "Крыльев" за игру рукой нападающего красно-белых Зе Луиша в штрафной Артема Реброва. (Вячеслав Короткин)

Москалев помог "Спартаку"? // Александр Шикунов: "Если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?!"

 

 

 

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Игра рукой Зе Луиша в матче "Спартак" - "Крылья" в своей штрафной при счете 0:1 - это...
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