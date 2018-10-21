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"Динамо" – "Зенит": за что наказан предупреждением Тетте?

Момент в матче "Динамо" - "Зенит". Момент в матче "Динамо" - "Зенит". Момент в матче "Динамо" - "Зенит".
Момент в матче "Динамо" - "Зенит".
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На 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо""Зенит" арбитр Сергей Иванов, не наказавший Тетте за грубость 13 минутами ранее, все-таки вынес динамовцу предупреждение – за неспортивное поведение.

Причем судья сам спровоцировал конфликтную ситуацию, ошибочно определив фол со стороны Шунича. Защитник бело-голубых не нарушал правила в борьбе с Кузяевым, сыграв в мяч. Однако Иванов назначил штрафной удар. Тетте стал оспаривать решение рефери – и увидел перед собой "горчичник". (Александр БОБРОВ)

Динамо - Зенит

"Динамо" – "Зенит": трансляция

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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