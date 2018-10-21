"Динамо" – "Зенит": за что наказан предупреждением Тетте?

На 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" арбитр Сергей Иванов, не наказавший Тетте за грубость 13 минутами ранее, все-таки вынес динамовцу предупреждение – за неспортивное поведение.

Причем судья сам спровоцировал конфликтную ситуацию, ошибочно определив фол со стороны Шунича. Защитник бело-голубых не нарушал правила в борьбе с Кузяевым, сыграв в мяч. Однако Иванов назначил штрафной удар. Тетте стал оспаривать решение рефери – и увидел перед собой "горчичник". (Александр БОБРОВ)

"Динамо" – "Зенит": трансляция

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