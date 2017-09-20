"Динамо": "Вопрос об отставке Калитвинцева в настоящее время не стоит"

Сообщество "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало обращение по поводу ситуации с главным тренером футбольного клуба Юрия Калитвинцева. Отмечается, что на данный момент возможная отставка специалиста не рассматривается. Напомним, что клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.

– В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит, - говорится в сообщении. - По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям.