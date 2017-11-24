"Динамо" проиграло "Амкару", продлив безвыигрышную серию

В матче 18-го тура чемпионата России "Амкар" одержал победу над "Динамо" – 2:1.

Счет встречи был открыт на 48-й минуте. Полузащитник пермяков Януш Гол ударом в одно касание замкнул передачу Петара Занева. На 54-й минуте Евгений Луценко отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Окончательный счет матча установил полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который на 68-й минуте с близкого расстояния поразил ворота пермяков.

Таким образом, подопечные Гаджи Гаджиева прервали серию без побед, которая составляла четыре встречи подряд. В свою очередь для динамовцев это поражение стало вторым в последних пяти играх, в которых они не выиграли ни разу.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (0:0)

Голы: Гол, 48 (1:0). Луценко, 54 - с пенальти (1:1). Эззатоллахи, 69 (2:1).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+4), Гол (Форбс, 82), Костюков (Прокофьев, 86).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, А.А.Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Соу, Сапета (Бечирай, 57), Ташаев, Луценко (Обольский, 77).

Предупреждения: Соснин, 18. Соу, 43. Луценко, 60. Шунин, 71. Цаллагов, 76. Зайцев, 90+2.

Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

24 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".

Турнирная таблица – здесь