"Динамо" проиграло "Амкару", продлив безвыигрышную серию

В матче 18-го тура чемпионата России "Амкар" одержал победу над "Динамо" – 2:1.
Счет встречи был открыт на 48-й минуте. Полузащитник пермяков Януш Гол ударом в одно касание замкнул передачу Петара Занева. На 54-й минуте Евгений Луценко отыграл один мяч, реализовав пенальти.
Окончательный счет матча установил полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который на 68-й минуте с близкого расстояния поразил ворота пермяков.
Таким образом, подопечные Гаджи Гаджиева прервали серию без побед, которая составляла четыре встречи подряд. В свою очередь для динамовцев это поражение стало вторым в последних пяти играх, в которых они не выиграли ни разу.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Амкар" (Пермь) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Гол, 48 (1:0). Луценко, 54 - с пенальти (1:1). Эззатоллахи, 69 (2:1).
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+4), Гол (Форбс, 82), Костюков (Прокофьев, 86).
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, А.А.Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Соу, Сапета (Бечирай, 57), Ташаев, Луценко (Обольский, 77).
Предупреждения: Соснин, 18. Соу, 43. Луценко, 60. Шунин, 71. Цаллагов, 76. Зайцев, 90+2.
Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).
24 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".
fedland
Я по прежнему ничего кроме логики в Динамо не вижу. В следующем году открытие новой арены. И хозяином открытия будет клуб ФНЛ, Ну согласитесь, не открывать же новую арену в РФПЛ...
19:51
angena48
домой в пердив
19:46
Новоуепинни
Ах да, там же Смертина у которого в голове мозгов на 20 граммов (20 граммов, Карл) директором назначили. 100 пудов с прицелом на Лигу чемпионов назначение, бгг
19:39
blue-white!
Надеюсь зимой усилимся и найдем толкового тренера. Иначе ждёт ФНЛ...
19:39
Платошкин Андрей
titan2313 С Пашкой обязательно. Он тут недавно за дубль парочку мячей забил, теперь лет 5 забивать не будет нигде, даже во дворе. Ибо карьеру должен был завершить лет 5 назад. Позор Динамо.
19:37
titan2313
Придётся продлевать контракт с Погребняком!
19:34
alur66
Такими темпами ДИНАМО снова в ФНЛ улететь может.
19:33
Kent....
Фнл фнл фнл ахахахахахахахахах
19:33
Новоуепинни
Че - кто там динаме нового тренера хотел? Получите и распишитесь, бгг
19:32
resifi
Slim Taller______ это же СЭ, я уже не удивляюсь!
19:30
shpasic
пора возвращать Кобелева.
19:26
Slim Taller
"Окончательный счет матча установил полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который на 68-й минуте с близкого расстояния поразил ворота пермяков." Это Динамо пермяки?!
19:25