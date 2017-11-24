19:22 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" проиграло "Амкару", продлив безвыигрышную серию

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В матче 18-го тура чемпионата России "Амкар" одержал победу над "Динамо" – 2:1.

Счет встречи был открыт на 48-й минуте. Полузащитник пермяков Януш Гол ударом в одно касание замкнул передачу Петара Занева. На 54-й минуте Евгений Луценко отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Окончательный счет матча установил полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который на 68-й минуте с близкого расстояния поразил ворота пермяков.

Таким образом, подопечные Гаджи Гаджиева прервали серию без побед, которая составляла четыре встречи подряд. В свою очередь для динамовцев это поражение стало вторым в последних пяти играх, в которых они не выиграли ни разу.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (0:0)

Голы: Гол, 48 (1:0). Луценко, 54 - с пенальти (1:1). Эззатоллахи, 69 (2:1).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+4), Гол (Форбс, 82), Костюков (Прокофьев, 86).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, А.А.Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Соу, Сапета (Бечирай, 57), Ташаев, Луценко (Обольский, 77).

Предупреждения: Соснин, 18. Соу, 43. Луценко, 60. Шунин, 71. Цаллагов, 76. Зайцев, 90+2.

Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

24 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".

Турнирная таблица – здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (12)
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fedland

Я по прежнему ничего кроме логики в Динамо не вижу. В следующем году открытие новой арены. И хозяином открытия будет клуб ФНЛ, Ну согласитесь, не открывать же новую арену в РФПЛ...

19:51

angena48

домой в пердив

19:46

Новоуепинни

Ах да, там же Смертина у которого в голове мозгов на 20 граммов (20 граммов, Карл) директором назначили. 100 пудов с прицелом на Лигу чемпионов назначение, бгг

19:39

blue-white!

Надеюсь зимой усилимся и найдем толкового тренера. Иначе ждёт ФНЛ...

19:39

Платошкин Андрей

titan2313 С Пашкой обязательно. Он тут недавно за дубль парочку мячей забил, теперь лет 5 забивать не будет нигде, даже во дворе. Ибо карьеру должен был завершить лет 5 назад. Позор Динамо.

19:37

titan2313

Придётся продлевать контракт с Погребняком!

19:34

alur66

Такими темпами ДИНАМО снова в ФНЛ улететь может.

19:33

Kent....

Фнл фнл фнл ахахахахахахахахах

19:33

Новоуепинни

Че - кто там динаме нового тренера хотел? Получите и распишитесь, бгг

19:32

resifi

Slim Taller______ это же СЭ, я уже не удивляюсь!

19:30

shpasic

пора возвращать Кобелева.

19:26

Slim Taller

"Окончательный счет матча установил полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который на 68-й минуте с близкого расстояния поразил ворота пермяков." Это Динамо пермяки?!

19:25